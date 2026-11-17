GPD kongresi: Perakende gündemi müşterinin kolaylığı

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) bu yıl 12’nci Ortak Gelişim Kongresi'ni 'Hazır mıyız?' temasıyla düzenledi. Kongredeki 'Perakendenin Yeni Oyun Planı: Liderlerin Yol Haritası' oturumunda konuşan Migros Perakende Genel Müdürü Mustafa Bartın, rekabet alanının kökten değiştiğini vurguladı.

Rekabet tanımı değişiyor:

Bartın, yeni dönemde rekabetin yalnızca fiyat ve ürün üzerinden şekillenmediğini, asıl yarışın müşterinin hayatını ne kadar kolaylaştırdığı üzerinden yürüdüğünü belirtti. 'Müşteri bütçesi yanında, zamanını ve karar verme sürecini de daha iyi yönetmek istiyor' diyen Bartın, uygun fiyat, kalite ve güvenin temel iş olmaya devam ettiğini, ancak bunun artık kesintisiz kanal deneyimi ve kişiselleştirme ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji ve veri işin merkezinde:

Bartın, dönüşümün özünün müşterinin ihtiyaçlarına göre şekillenen işi teknolojiyle daha sağlam ve verimli hale getirmek olduğunu ifade etti. Veriyi, sahayı ve tedarikçileri doğru okumak; teknolojiyi ise iş modeli, marka ve değerlerle uyumlu kullanmanın altını çizdi. Gerektiğinde kendi teknolojilerini geliştirdiklerini söyleyen Bartın, bunun somut örnekleri olarak talep tahmini, yapay zekâ destekli sipariş, raf optimizasyonu ve lojistik rotalama çalışmaları gösterildiğini aktardı.

Bartın ayrıca büyümenin müşteriye her temas noktasında daha fazla değer üretmekten geçtiğini belirtti ve Migros'un fiziksel ile dijital kanallarını tek bir sistem gibi yönettiğini anlattı. Buna göre mağazaların %67'si online siparişlere de hizmet veriyor ve online kanalların toplam satışlardaki payı %22,6 seviyesine ulaştı. Hibrit mağazalardaki sepet tutarının ise yalnızca fiziksel hizmet veren mağazalara göre %35 daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kongrede öne çıkan mesaj, perakende oyuncularının rekabette öne geçmek için müşterinin zamanını ve karar süreçlerini sadeleştirecek, kanallar arası entegrasyonu sağlayacak ve veriye dayalı operasyonel çözümler geliştirecek yatırımlara öncelik vermesi gerektiğiydi.

MİGROS PERAKENDE GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA BARTIN