Görüntüler nasıl kaydedildi:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Bağın Kaplıcası mevkiinde, Peri Suyu'nda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir su samurunın suda yakaladığı balığı yiyişi yer aldı. Bölgedeki vatandaşlardan Kenan Çavundur tarafından kaydedilen videoda, hayvanın avını sakin bir biçimde tükettiği anlar net biçimde görüldü.

Bölgede gözlemlerin tekrarı ve değerlendirme:

Peri Suyu havzasının Elazığ ile Tunceli sınırındaki bölümünde zaman zaman su samuru gözlemleri yapıldığı, bu kaydın da bölgedeki canlı çeşitliliğine dair yeni bir örnek sunduğu bildirildi. Kayıt, su samurunun doğal ortamında beslenme davranışını doğrudan göstermesi açısından önem taşıyor.

Vatandaş kayıtları, yerel yaban hayatının görünürlüğünü artırırken, doğal yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerekliliğini de ortaya koyuyor. Bu tür görüntüler, bölgedeki canlı varlığının takip edilmesine katkı sağlarken farkındalığın yükselmesine aracılık ediyor.

Su samurunun balık yediği anlar kamerada