Perpa'da sağanak altında bekleyiş: yolcular duraklara sığındı

Perpa'da sağanak etkisi

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Perpa metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. Yağmura yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metrobüse binmek için duraklarda toplandı.

duraklarda oluşan yoğunluk:

Perpa metrobüs durağında yaşanan yoğunluk, yolcuların yağıştan korunma ve ulaşım ihtiyacını aynı anda karşılamaya çalışmasından kaynaklandı. Yolcular durak içinde ve çevresinde birikerek kalabalık oluşturdu.

kameralara yansıyan görüntüler:

Yağış anında çekilen görüntülerde, vatandaşların şemsiyelerini açtığı, bazı kişilerin duraklara sığındığı ve toplu taşıma araçlarına yöneldiği anlar yer aldı. Görüntüler, Perpa'daki yoğunluğun İstanbul genelindeki sağanakla eş zamanlı olduğunu gösterdi.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI PERPA METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARINDA YAŞANAN YOĞUNLUK KAMERALARA YANSIDI.