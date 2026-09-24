Perşembe pazarının akşamı palamutla doldu: tanesi 75 liraya indi

Perşembe pazarında palamut bereketi:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarı bu hafta balık tezgahları sayesinde yoğun ilgi gördü. Gün içinde farklı fiyatlarla yer alan palamut, akşam saatlerine doğru fiyatının düşmesiyle dikkat çekti.

Akşam saatlerinde fiyat düştü:

Tezgahlarda satışa sunulan palamutlar, gün sonunda fiyat ayarlamalarıyla tanesi 75 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatı gören vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde palamut almak için sıraya girdi.

Vatandaş ilgisi ve tezgah hareketliliği:

Fiyatların düşmesi pazardaki hareketliliği artırdı; balık tezgahlarının önünde yoğunluk oluştu ve pazarın akşam saatleri de canlı kaldı. Vatandaşlar, uygun fiyatlı palamutları tercih ederek alışveriş yaptı.

Balık satıcıları gün içinde farklı fiyat aralıklarında ürün sunduklarını, akşam üzeri talep ve fiyat dengesine göre satışların yoğunlaştığını belirtti. Pazar, bölge sakinlerinin alışveriş rotalarından biri olmaya devam etti.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE KURULAN PERŞEMBE PAZARINDA AKŞAM SAATLERİNDE PALAMUT FİYATLARI 75 LİRAYA KADAR GERİLEDİ. FİYATLARIN DÜŞMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR BALIK TEZGAHLARINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.