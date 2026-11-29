Perşembe'de 7. hamsi festivali

Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen hamsi festivali, ilçe sahilini dolduran binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Perşembe Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 5 ton hamsi birkaç saat içinde tüketildi.

ikramlar ve etkinlikler:

Festival boyunca katılımcılara ızgara hamsinin yanı sıra bölgenin geleneksel lezzetleri ikram edildi. Menüde pancar çorbası, mısır ekmeği ve ilçenin coğrafi işaretli ürünü cevizli helva yer aldı. Yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkılar ve türkülere vatandaşlar eşlik etti; halk oyunları ve açık hava eğlenceleri etkinliğe renk kattı.

organizatörler ve değerlendirmeler:

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak etkinlikle ilgili, "Balığın ve balıkçılığın merkezi Perşembe ilçemizde bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiğimiz hamsi festivalinde sadece Perşembeli değil, civar ilçelerimizden gelen misafirlerimize de ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 5 ton hamsi ikram ediyoruz. Sadece hamsi değil, Karadeniz sofralarının önemli çorbalarından pancar çorbası, mısır ekmeği ve ilçemizin coğrafi işaretli ürünü cevizli helva ile birlikte misafirlerimizi ağırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Albayrak ayrıca, "Bu yıl palamut bolluğundan dolayı hamsiyi maalesef bulmakta zorlandık ama ilçemizde ciddi bir balık ticareti olduğu için esnafımızın da desteği ile bu eksiğimizi gidermiş olduk. Geçen yıl 10 ton hamsi ikram edilmişti. Katılım bu yıl da çok güzel" diyerek lojistik zorluklara rağmen festivalin yüksek katılımla geçtiğini vurguladı.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise, "Doğası ve kültürü ile Ordu bambaşka bir şehir. Ordu gastronomide iddialıydı, gastronominin en büyük başlığı da balıktır. Balığın bir festival haline dönüştüğü Karadeniz’de en büyük festivalin 7’ncisini idrak ediyoruz. Çok güzel katılım ve destek var, vatandaşlar güzel hamsi yiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlar festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve sunulan lezzetlerden memnun kaldıklarını belirtti. Organizasyonun kısa sürede yoğun ilgi görmesi, Perşembe'nin hem gastronomi hem de turizm kimliğini öne çıkaran bir etkinlik olarak öne çıktığını gösterdi.

PERŞEMBE İLÇESİNDE BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN HAMSİ FESTİVALİNDE YAKLAŞIK 5 TON HAMSİ TÜKETİLDİ