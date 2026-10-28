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Personel Cumhuriyet Kupası'nda sahada birlik ve rekabet öne çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Personel Cumhuriyet Kupası'nda 12 takım voleybol ve 3x3 basketbolda yarıştı; turnuva dayanışma ve takım ruhunu öne çıkardı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Personel Cumhuriyet Kupası'nda sahada birlik ve rekabet öne çıktı

Personel Cumhuriyet Kupası Muğla'da düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik Personel Cumhuriyet Kupası düzenledi. Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan 12 takım voleybol ve 3x3 basketbol branşlarında mücadele etti.

turnuva sonuçları:

Voleybol turnuvası çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu; Ulaşım Dairesi Başkanlığı birinci olurken, Zabıta Dairesi Başkanlığı ikinci, MUSKİ üçüncü sırayı aldı.

3x3 basketbol kategorisinde ise MUSKİ şampiyonluğu elde etti; Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı ikinci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üçüncü oldu.

yetkililerin değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, "Önemli günlerimizde ve bayramlarımızda hem vatandaşlarımızı hem de personelimizi sporla buluşturmaya gayret ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediğimiz turnuvaları da artık geleneksel hale getirdik. Daire başkanlıklarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz müsabakalar, kurum içindeki dayanışmayı ve birlikteliği de güçlendiriyor. Turnuvalarımızın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyor, spora verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Vatandaşlarımızın yanı sıra personelimizin de sporla buluşmasını, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın parçası olmasını önemsiyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu müsabakalar, personelimizin farklı birimlerden çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, birbirini daha yakından tanıması ve kurum içindeki dayanışmanın güçlenmesi açısından da önemli bir fırsat oldu. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını sporun birleştirici gücüyle kutlayan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, turnuvaya katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Personel Cumhuriyet Kupası, turnuva boyunca rekabetin yanı sıra takım ruhu ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir etkinlik olarak tamamlandı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BELEDİYE...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK “PERSONEL CUMHURİYET KUPASI” DÜZENLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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