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Perulu balıkçı suya atlayıp ağa takılan balinayı kurtardı

Peru açıklarında bir balıkçı, ağa takılan balinayı suya atlayıp elindeki bıçakla keserek kurtardı; balinanın türü henüz doğrulanmadı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 19:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Perulu balıkçı suya atlayıp ağa takılan balinayı kurtardı

Perulu balıkçı suya atlayıp ağa takılan balinayı kurtardı

Peru açıklarında Pasifik Okyanusu'nda bir balina balıkçı ağına takıldı. Durumu fark eden Jonathan Quispe, balinanın çıkardığı sesi ve hareketsiz kalışını görerek müdahale etti.

Müdahale anı:

Quispe, teknenin kenarında beklemek yerine suya atlayarak balinanın üzerine çıktı ve elindeki bıçakla ağları kesmeye başladı. Müdahale sonucunda ağı keserek balinayı serbest bırakmayı başardı; bu sırada hayatını riske ettiği belirtildi.

Sorumluluk ve tür belirsizliği:

Quispe, ağda mahsur kalan deniz hayvanlarının ölebileceğini düşündüğü için müdahale ettiğini ve balıkçıların bu tür durumlarda yardım etme sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Balinanın hangi türe ait olduğuna dair resmi bir doğrulama yapılmadı; buna karşın kambur balinaların yılın bu döneminde Peru'nun Pasifik kıyıları boyunca göç ettiği biliniyor.

Pasifik Okyanusu&#039;nda Perulu bir balıkçı, ağa takılan balinayı kurtardı.

Pasifik Okyanusu'nda Perulu bir balıkçı, ağa takılan balinayı kurtardı.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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