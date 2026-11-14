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Pervane Mahallesi'nde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Trabzon'un Araklı ilçesi Pervane Mahallesi'nde çıkan yangında Mehmet ve Osman Türkyılmaz'a ait ev kullanılamaz hale geldi; can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:52

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pervane Mahallesi'nde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Pervane Mahallesi'nde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nin Güney mevkisinde çıkan yangında, Mehmet Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz'a ait olduğu öğrenilen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNE BAĞLI PERVANE MAHALLESİ’NİN GÜNEY MEVKİSİNDE ÇIKAN YANGINDA, MEHMET...

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNE BAĞLI PERVANE MAHALLESİ’NİN GÜNEY MEVKİSİNDE ÇIKAN YANGINDA, MEHMET TÜRKYILMAZ VE OSMAN TÜRKYILMAZ’A AİT OLDUĞU ÖĞRENİLEN EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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