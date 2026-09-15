Pervari'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş ekiplerin çalışmasıyla kayalıklarda sağ bulundu

Olayın gelişimi:

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli bir vatandaş, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Durumu fark eden yakınları, 12 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Arama çalışmalarına hızlı müdahale:

İhbarın ardından bölgeye Siirt AFAD, drone ekibi, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy kırsalında koordineli bir arama-tarama yürüttü.

Bulunma ve teslim:

Yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaş, saat 14.30 civarında, evinden ayrıldığı noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kayalık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan vatandaş, jandarma ekipleri eşliğinde ailesine teslim edildi.

Olay, ekiplerin koordineli çalışmasıyla sonlandırılırken, yetkililer buluşmanın ardından herhangi bir ek açıklama yapmadı.

PERVARİ’DE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ VATANDAŞ KAYALIKLARDA SAĞ BULUNDU