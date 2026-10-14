Dolar 49,3739 +0,01%
Euro 55,1574 -0,19%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.551,70 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Peş peşe gelen acı: anne ve oğlu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Rabia Bozkurt (65) ile Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt (36), peş peşe kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:44

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Peş peşe gelen acı: anne ve oğlu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Peş peşe acı haber Akçadağ ve Antalya'da yankı buldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde yaşayan Rabia Bozkurt (65) ile Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt (36), geçirdikleri kalp krizleri sonrası arka arkaya yaşamını yitirdi. Olaylar birbirini takip ederken, iki cenaze de memleketleri Akçadağ'da toprağa verildi.

anne evinde bulunması ve adli süreç:

Sarıhacı Mahallesi'nde eşi Yücel Bozkurt tarafından izlenen Rabia Bozkurt sabah uyandığında nefes almadığı fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; olay yerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

oğlun kalp krizi, hastane müdahalesi ve cenaze töreni:

Annesinin vefat haberini alıp Malatya'ya gelmek üzere hazırlanan, Antalya'da yaşayan üç çocuk babası Mehmet Bozkurt (36) ise kendi evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Bozkurt kurtarılamadı ve vefat etti.

Her iki cenaze de Akçadağ ilçesindeki Sarıhacı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Mahalle sakinleri ve yakınları, peş peşe gelen kayıpların yarattığı acıyı birlikte yaşadı.

Yetkililer ve sağlık ekipleri, olaylarla ilgili kayıtları ve otopsi sonuçlarını takip ederek sürecin standart prosedürlere göre yürütüldüğünü bildirdi.

MALATYA&#039;NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE YAŞAYAN RABİA BOZKURT İLE ANTALYA&#039;DA YAŞAYAN OĞLU MEHMET BOZKURT...

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE YAŞAYAN RABİA BOZKURT İLE ANTALYA'DA YAŞAYAN OĞLU MEHMET BOZKURT GEÇİRDİKLERİ KALP KRİZİ SONRASI PEŞ PEŞE HAYATINI KAYBETTİ. ANNE VE OĞLU, AKÇADAĞ İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı
images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti