Peşin ödeyene TOKİ'den yüzde 25 indirim müjdesi

Bakan Kurum'un açıklaması:

Bakan Kurum, TOKİ’den ev veya işyeri alanlar için bir destek açıklaması yaptı. Buna göre, borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. Açıklama, TOKİ alıcıları arasında borç kapatma tercihlerini etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kapsam ve koşullar:

İndirim, habere göre TOKİ’den ev veya işyeri satın alanları kapsıyor. Uygulamanın temel koşulu, alıcının açıkta kalan borcunun tamamını peşin olarak kapatması. Bakan Kurum’un sözleri, söz konusu avantajın bu şartla sınırlı olacağını açıkça ortaya koyuyor.

Beklenen etkiler:

Bu tür bir kolaylık, borcunu erken kapatabilecek alıcılar için maliyet avantajı sunuyor ve TOKİ için kısa vadede nakit akışını artırma potansiyeli taşıyor. Öte yandan, alıcılar arasında borç kapanış tercihleri ve ödeme planlarında değişiklikler gözlenebilir; kararın uygulama ayrıntıları kamuoyuna duyuruldukça değerlendirme netleşecek.

Bakan Kurum: "Evini ve işyerini TOKİ'den alanlar için bir müjdemiz var. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız"