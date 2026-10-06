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Petek Genç ile sınav ve kariyer rehberliği 447 okulda devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Petek Genç programları yeni eğitim-öğretim yılında 447 okulda uygulanarak ortaokul ve lise öğrencilerine destek verecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Petek Genç ile sınav ve kariyer rehberliği 447 okulda devam ediyor

Petek Genç programları yeni döneme başladı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Petek Genç LGS Yolculuğu ve Petek Genç Kariyer Buluşmaları programları, yeni eğitim-öğretim yılında tekrar öğrencilere ulaşmaya başladı. Belediye yetkilileri, programların amacı olarak öğrencilere sınav süreçlerinde ve mesleki yönelimlerinde rehberlik etmek olduğunu vurguluyor.

Yeni dönemde programların toplam 447 okulta gerçekleştirilmesi planlanıyor; bunun 278i ortaokul, 169u ise lise düzeyinde yer alacak. Hedef, Samsun genelindeki farklı ilçelerde binlerce öğrenciye doğrudan ulaşmak.

Başlangıç etkinlikleri ve katılımcılar:

Petek Genç LGS Yolculuğu, Osman Sarının katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Atakent Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Derebahçe Ortaokulu, Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu ve Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda başladı. Petek Genç Kariyer Buluşmaları ise Yusuf Genç eşliğinde Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huriye Süer Anadolu Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Geçen yılın verileri ve gelecek planları:

Geçen eğitim-öğretim yılında Petek Genç programları 16.108 ortaokul öğrencisi ile 14.424 lise öğrencisine olmak üzere toplam 30.532 öğrenciye ulaştı. Yeni dönemde de bu yaygınlık korunarak programların farklı ilçelerde sürdürülmesi hedefleniyor.

Planlanan etkinliklerde Çetin Deniz, Enes Dilli, Osman Sarı, Mehmet Cemil, Furkan Çalışkan ve Yusuf Genç gibi alanında uzman isimlerin farklı okullarda öğrencilere rehberlik etmesi bekleniyor. Belediye yetkilileri, atölye ve söyleşilerle öğrencilerin hem sınav hazırlığı hem de kariyer farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirtiyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PETEK GENÇ PROGRAMLARI KAPSAMINDA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 447...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PETEK GENÇ PROGRAMLARI KAPSAMINDA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 447 OKULDA BİNLERCE ÖĞRENCİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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