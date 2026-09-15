Petek Genç'te Erdoğan buluşması genç odaklı hizmetin simgesi

Petek Genç cumhurbaşkanını ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin eğitim, teknoloji ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan Petek Genç, kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı ve ilgili programlar kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Petek Genç’te gençlerle bir araya geldi. Ziyaret, proje ve gençlerle kurulan doğrudan iletişimin önemini bir kez daha öne çıkardı.

Başkan Doğan'ın değerlendirmesi:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Doğan, ziyaretin Petek Genç projesinin görünürlüğünü ve önemini artırdığını belirterek, projenin 'genç odaklı belediyeciliğin dikkat çeken sembol projelerinden biri' olarak öne çıktığını vurguladı. Başkan Doğan, gençlerin geleceğine yatırım yapma anlayışını sürdürdüklerini söyledi.

Doğan, ziyaretle ilgili duygusunu şöyle aktardı: 'Samsun’umuzda ve Petek Genç’te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduk. Genç dostu şehir hedefimizin önemli bir yansıması olan Petek Genç’te gençlerimizle Cumhurbaşkanımızın buluşmasına vesile olmak, gençlerimizin gözlerindeki heyecana tanık olmak bizim için çok kıymetliydi.'

Projenin kapsamı ve gelecek planları:

Petek Genç, 2025 yılında hizmete açılan ve gençlerin eğitim, sosyal yaşam ve günlük ihtiyaçlarına yönelik bir dizi alanı barındıran bir merkez olarak tanımlanıyor. Tesiste etüt merkezi, dijital gençlik merkezi, kafeterya ve çamaşırhane gibi birimler bulunuyor. Bu yapı, gençlerin hem akademik hem de sosyal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Doğan, projenin şu anda Atakum ilçesinde iki ayrı noktada hizmet verdiğini, elde edilen deneyim ve talep doğrultusunda projenin diğer ilçelere de taşınacağını belirtti. Başkan Doğan'ın ifadesiyle, 'Projemizi genişleterek diğer ilçelerimize de Petek Genç projesi kazandıracağız. Biz gençlerimizin bugününe dokunan, yarınına yatırım yapan hizmetlerimizi sürdürürken Samsun’umuzun geleceğini de yine gençlerimizle birlikte inşa etme anlayışımıza kararlılıkla devam ediyoruz.'

Ziyaretin ardından Petek Genç, yerel yönetimin gençlere yönelik hizmet üretme kapasitesinin ve gençlerle doğrudan temasın sembolik bir örneği olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşması, projenin tanınırlığını artırırken, belediyenin genç odaklı yaklaşımının altını bir kez daha çizdi.

Toplumsal ve kent politikaları bağlamında Petek Genç gibi merkezlerin yaygınlaştırılması yönündeki hedefler, yerel yönetimin gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin farklı ilçelerdeki gereksinimlere uyarlanarak çoğaltılacağını ve gençlerin erişimini artırmak için adımlar atılacağını kaydettiler.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GENÇLERİN EĞİTİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL YAŞAM İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN PETEK GENÇ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I AĞIRLADI. SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞI VE ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR KAPSAMINDA KENTE GELEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PETEK GENÇ’TE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GENÇLERLE BULUŞMASININ PETEK GENÇ PROJESİNİN ÖNEMİNİ DAHA DA ARTIRDIĞINI İFADE EDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, GENÇLERİN GELECEĞİNE YATIRIM ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.