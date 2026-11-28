Petev: sonuç aleyhimize olsa da takımın direnci umut verdi

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Mardin 1969, deplasmanda Muğlaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-0’lık skorla kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Ivaylo Petev, karşılaşmanın genel görüntüsüne dair değerlendirmelerde bulundu.

maçın dönüm noktaları:

Petev, karşılaşmanın her iki yarısında da oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurguladı. Birinci yarıda “bir hata yüzünden hatalı bir gol yedik” ifadesini kullanan çalıştırıcı, ikinci yarıda da rakibin 72. dakikaya kadar üretken olmadığını ancak yine bir hata sonucunda gol yediklerini aktardı. Bu anların maçın akışını etkilediğini ve geri dönüş yapmayı zorlaştırdığını belirtti.

önde gelen tespitler ve plan:

Teknik direktör, takımın mücadele ve oyun anlayışından memnun olduğunu söyledi: “Maçı kaybetmiş olmamıza rağmen oyuncularım iyi mücadele ortaya koydu.” Petev, özellikle son pas ve şutlardaki eksikliklerin maç sonucunu etkilediğini; o son pas ve o son şut yapılamadığında futbolun aksiliklere açık hale geldiğini ifade etti. Ayrıca Muğlaspor’u tebrik eden Petev, takımının bir sonraki sınavı olan kupa maçına odaklanacaklarını ve hazırlıklara bu doğrultuda başlayacaklarını açıkladı.

MARDİN 1969 SPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ IVAYLO PETEV