Petrol Ofisi'nden markette hızlı ödeme dönemi: ÖDEGEÇ KASA kullanıma sunuldu

Petrol Ofisi marketlerinde self servis ödeme uygulaması hayata geçti

Petrol Ofisi Grubu, İstanbul'daki Samandıra Kuzey ve Samandıra Güney istasyonlarında ilk kurulumları tamamlayarak istasyon marketlerinde yeni nesil self servis ÖDEGEÇ KASA uygulamasını başlattı. Uygulama, müşterilerin market alışverişini daha hızlı, kolay ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

nasıl çalışıyor:

Müşteriler satın almak istedikleri ürünlerin barkodlarını self servis kasada okutuyor ve alışverişlerini sisteme tanımlıyor. Ekrandaki yönlendirmeleri izleyerek ödeme işlemlerini tamamlayan misafirler, böylece yolculukları sırasında zamanlarını daha verimli kullanabiliyor. Sistem; bekleme süresini azaltmayı, kasa trafiğini düzenlemeyi ve müşteri deneyimini standartlaştırmayı amaçlıyor.

dijitalleşme ve yaygınlaştırma planı:

Şirket açıklamasına göre ÖDEGEÇ KASA uygulamasının önümüzdeki dönemde daha fazla istasyona yaygınlaştırılması planlanıyor. Petrol Ofisi, dijitalleşme ve inovasyon odaklı yatırım stratejisi doğrultusunda teknoloji ile müşteri deneyimini bir araya getiren çözümü, ilk uygulama noktalarından itibaren devreye aldı.

Petrol Ofisi Grubu Perakende Çözümleri ve Strateji İş Birimi Kıdemli Müdürü Mustafa Cem Aşık, istasyonlardan beklentinin yakıt sağlama rolünün ötesine geçtiğini belirterek, marketlerdeki alışveriş süreçlerini kolaylaştıran bu çözümün misafirlere zaman yönetimi ve kontrol sağladığını vurguladı. Aşık, şirketin 2 bin 500'ü aşkın istasyondan oluşan ekosistemini dijital yatırımlarla geleceğe taşıma kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Firma, ilk kurulumları İstanbul'da tamamlanan uygulamanın performansına göre adımlı bir genişleme stratejisi izlemeyi hedefliyor; böylece istasyon ziyaretleri sırasında sunulan hizmet türleri ve ödeme seçenekleri çeşitlendirilecek.

PETROL OFİSİ GRUBU, İSTASYONLARINDAKİ MARKETLERDE MÜŞTERİ DENEYİMİNİ DAHA HIZLI, KOLAY VE PRATİK HÂLE GETİREN YENİ NESİL SELF SERVİS ÖDEGEÇ KASA UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADI. UYGULAMANIN İLK KURULUMLARI İSTANBUL’DAKİ SAMANDIRA KUZEY VE SAMANDIRA GÜNEY İSTASYONLARINDA TAMAMLANDI.