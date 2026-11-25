Olayın genel görünümü:

Mısır’ın Gize vilayetindeki Waraq bölgesinde, petrol ürünleri taşıyan bir tanker çevre yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerinde kısa sürede büyüyen yangın, çevrede yoğun paniğe yol açtı.

Kaza sonrası can ve mal durumu:

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Bakanlık, can kaybı ve yaralı sayılarına ilişkin açıklamanın ön değerlendirmeye dayandığını ve kesin bilanço tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kurtarma ve sağlık müdahaleleri:

Bakanlık merkezindeki kriz yönetim birimi ve bölgeye yakın hastaneler acil duruma geçirildi; yaralılara hızlı müdahale için kriz masaları oluşturuldu. Kurtarma çalışmalarına 39 ambulansın katıldığı ve yaralıların Zayed Uzmanlık Hastanesi, Imbaba Genel Hastanesi ve Waraq Merkez Hastanesine sevk edildiği açıklandı. Yetkililer, ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.

Yangının kontrol altına alınması ve soruşturma:

Yerel basın ve sivil savunma ekipleri yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Olayın çıkış nedeni henüz açıklanmadı; resmi makamlar soruşturma ve bilanço çalışmalarını sürdürüyor.

Mısır’ın Gize vilayetinde petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangın sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.