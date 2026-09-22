Pezeşkiyan: New York'ta İran'ın duruşunu hak ve gerçeklerle anlatacağız

pezeşkiyan'ın New York mesajı:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareket etmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, Genel Kurul'un 'güveni yeniden tesis etmek' sloganına atıfta bulunarak uluslararası ilkeler ve hukuki çerçevelerin bazen siyasi, askeri ve ekonomik araçlara sahip bazı aktörler tarafından göz ardı edildiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İran ulusunun sesini dünyaya duyurabileceği bir platform olduğunu belirterek siyasetçiler ve medya kuruluşlarıyla görüşmeler yapacaklarını, İran'ın tutumunu ve bölgedeki gerçekleri dünya kamuoyuna iletmeye çalışacaklarını söyledi. 'Uluslararası platformlarda pozisyonlarımızı güçlü bir şekilde savunacağız.'

uluslararası haklar ve taahhütlerin ihlali:

Cumhurbaşkanı, özellikle müzakerelerde ve anlaşmalarda verilen taahhütlerin yerine getirilmediğine dikkat çekti. Pezeşkiyan, Iran'ın birçok kez müzakere yoluna girdiğini ancak karşı tarafın taahhütleri ihlal ettiğine şahit olduklarını belirtti ve bunun dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini ifade etti.

Barış ve güven ortamı için insanların, ulusların ve gezegenin sakinlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, 'Uluslar, güç kullanılarak boyun eğmeye zorlanamaz.'

bölge ve insan hakları değerlendirmesi:

Pezeşkiyan, Gazze, Filistin, Suriye, Yemen ve İran gibi bölgelerdeki gelişmelerin sahadaki gerçekler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Her eylemin 'terörizmle mücadele' bahanesiyle haklı gösterilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı, sivillere, evlere, hastanelere ve kamu merkezlerine yönelik saldırıların ciddi insan hakları soruları doğurduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Minab'daki masum öğrenciler üzerinden yaptığı örneklemeyle sivil hedeflerin terörist olarak gösterilmesine itiraz etti ve Gazze halkının gıda ve sudan mahrum bırakılması ile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların hedef alınmasının insan haklarıyla bağdaşmadığını belirterek uluslararası toplumun dikkatini çekti.

basın ekibi ve iletişim kısıtları:

Cumhurbaşkanı, basın ekibine vize verilmemesinin İran'ın medya varlığını sınırlamayı amaçladığını savundu ancak İran'ın mesajını iletebileceği platformların halen mevcut olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, bu kısıtlamaların bazı tarafların bölgesel gelişmelerin gerçeklerinin daha geniş kitlelere ulaşmasından duyduğu endişeyi gösterdiğini söyledi.

Pezeşkiyan, New York ziyaretinin İran'ın pozisyonlarını açıklama, bölgenin gerçeklerini sunma ve İran halkının mesajını dünya kamuoyuna iletme fırsatı sağlayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

RAN CUMHURBAŞKAN MESUD PEZEŞKİYAN (ORTADA), 81. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NA KATILMAK ÜZERE NEW YORK'A HAREKET ETMEDEN ÖNCE HAVALİMANINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.