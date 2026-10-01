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PGL'de gruplar netleşti: Kayserili iki ekip 3. grupta

PGL 2026-2027 sezonunda toplam 12 grup ve 130 takımın katılacağı, grupların açıklandığı duyuruldu. Kayseri Şekerspor ve Kocasinan Şimşekspor 3. grupta yer aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

PGL'de gruplar netleşti: Kayserili iki ekip 3. grupta

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 2026-2027 grupları belli oldu

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2026-2027 sezonu grup dağılımı açıklandı. Lig, 130 takımın katılımıyla; 11'li, 12'li, 13'lü, 14'lü ve 15'li yapılarda toplam 12 gruptan oluşuyor. Müsabakalar 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak ve fikstür çekimi 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

grup yapısı ve katılımcı sayısı:

Ligdeki grup büyüklükleri farklılık gösterirken, organizasyonun geniş katılımlı yapısı dikkat çekiyor. Turnuva takvimindeki tarihlerin ve fikstür çekiminin ilan edilmesiyle kulüplerin hazırlık programları netleşecek ve sezon başlangıcına yönelik lojistik planlamalar hız kazanacak.

3. grubun takımları:

Kayseri takımlarının da yer aldığı 3'üncü grupta toplam 14 ekip bulunuyor. Bu grupta yer alan takımlar şu şekilde: Kahta 02 Spor, Kovancılarspor, Afşin Spor Kulübü, Kahramanmaraşspor A.Ş, Onikişubat SK, Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor, Battalgazi Belediyespor, Hekimhan FSK, Derinkuyugücü, Nevşehir Kapadokya Gücü SK, Dersimspor, Sivasgücü Belediyespor ve Sorgun Belediyespor.

3. grupta Kahramanmaraş'tan 3, Malatya'dan 2, Nevşehir'den 2 ve Adıyaman, Elazığ, Sivas, Tunceli ile Yozgat'tan birer takım yer alıyor. Bölgesel dağılım, rakipler arasındaki rekabeti artırırken seyahat ve hazırlık süreçleri kulüpler için belirleyici olacak.

Fikstür çekimi tamamlandıktan sonra maç programları kesinleşecek ve takımlar 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde sahaya çıkmaya başlayacak.

2026-2027SEZONU PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) GRUPLARI BELLİ OLDU. KAYSERİ TAKIMLARI KAYSERİ...

2026-2027SEZONU PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) GRUPLARI BELLİ OLDU. KAYSERİ TAKIMLARI KAYSERİ ŞEKERSPOR VE KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR 3. GRUPTA YER ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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