Piknik dönüşünde kaza: genç hemşire yaşamını yitirdi

Piknik dönüşünde ağır kaza: bir genç hayatını kaybetti

Antalya'da piknikten dönüş yolunda meydana gelen kazada, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 24 yaşındaki hemşire Ahsengül İnce ağır yaralandı ve hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Finike-Kumluca kara yolu Deniz Yolu mevkiinde gerçekleşti.

Kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgiye göre, İsmail Can İnce (22) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Yaralıların durumu ve cenaze süreci:

Kazada ağır yaralanan sürücü ile yanındaki kardeşi Ahsengül İnce (24) ambulansla hastanelere sevk edildi. Ahsengül İnce, Kumluca'daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapıyordu; yaklaşık 1,5 yıldır hemşirelik yaptığı öğrenilen İnce, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İsmail Can İnce ise ilk müdahalenin ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı; olayla ilgili soruşturma ve kaza tespit çalışmaları polis ekiplerince sürdürülüyor.

AHSENGÜL İNCE'NİN CENAZESİ ANTALYA ADLİ TIP KURUMU MORGUNDAN YAKINLARI TARAFINDAN GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TESLİM ALINDI.