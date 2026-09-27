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Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki DSİ Barajı'nda piknik yapan vatandaşlar, öğle namazı vaktinde bir araya gelerek birlikte saf tutup namaz kıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek için Mardin'in Nusaybin ilçesindeki DSİ Barajı kıyısına gelen çok sayıda vatandaş, öğle vakti geldiğinde birlikte hareket etti. Piknik alanında bulunan grup, namaz vaktinin yaklaşmasıyla kısa sürede organize oldu ve bir araya gelerek saf tuttu.

baraj kıyısında hazırlık ve saf düzeni:

Piknikçiler, herhangi bir çağrıya ihtiyaç duymadan birbirlerine alan açıp yan yana dizilerek öğle namazı için yerlerini aldı. Doğal çevre ve su kıyısındaki alanda, sessiz ve düzenli bir biçimde cemaatle ibadet gerçekleştirildi. Namaz öncesi ve sırasında kimse rahatsız edici davranışta bulunmadı, ortam sakin ve saygılıydı.

görüntüler birlik duygusunu yansıttı:

Namaz anları, alanda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kayıtlarda, farklı yaş gruplarından kişilerin bir arada ibadet edişi ve kısa süreli dayanışma ruhu dikkat çekiyor. Namazın tamamlanmasının ardından katılımcılar pikniklerine kaldıkları yerden devam etti ve günün geri kalanını paylaşarak sürdürdü.

Olay, yerel düzeyde bir birlik ve dayanışma örneği olarak değerlendirildi; baraj kıyısındaki bu sessiz birliktelik, hem sosyal hem de kültürel açıdan dikkat çeken anlar sundu.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE DSİ BARAJI&#039;NA PİKNİK İÇİN GELEN VATANDAŞLAR, ÖĞLE NAMAZI VAKTİNDE BİR...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE DSİ BARAJI'NA PİKNİK İÇİN GELEN VATANDAŞLAR, ÖĞLE NAMAZI VAKTİNDE BİR ARAYA GELEREK BİRLİKTE SAF TUTTU. BİRLİK VE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEYEN VATANDAŞLARIN NAMAZ KILDIĞI ANLAR, CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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