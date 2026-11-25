Kars'ta piknikte beklenmedik misafir

Kars'ta doğayla iç içe vakit geçiren piknikçilerin yanına kadar yaklaşan bir kızıl tilki, insanların ilgisini çekti. Piknikte bulunan vatandaşlar, tilkinin aç olabileceğini düşünerek yanlarındaki ekmek ve balıkları uzattı. Tilki, verilen yiyecekleri bir kerede kapıp hızla uzaklaşarak sonra yeniden geri gelmesiyle dikkat çekti.

tilkinin davranışı:

Vatandaşların attığı yiyecekleri almak için temkinli şekilde yaklaşan tilki, her defasında yiyeceği kaparak çevreden uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden ortaya çıkarak piknikçilerin yanına gelen tilki, aynı davranışı tekrarladı; bu alışılmadık yakınlaşma ve hızlı kaçışlar, çevredekilere eğlenceli anlar yaşattı. O anlar kameralara yansıdı ve izleyenlerin ilgisini çekti.

piknikçilerin açıklamaları:

Tilkiyi elleriyle beslediklerini belirten Vedat Demiral, yaban hayvanlarının özellikle kışın besin bulmakta zorlandığını vurguladı: "Biraz doyurduk, şu an yiyecek bulmaları biraz zor. Malum kış şartları, elimizden geldiğince ekmek verdik, balık verdik. Karnını doyurduk gitti" dedi. Piknikteki diğer bir vatandaş Sinan Elik ise Sarıkamış bölgesinde yaban hayatıyla yakın temasın olağan olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Sarıkamış’ta ayılarla iç içe yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi kızıl tilkiyi de burada elimizle besliyoruz."

Piknik alanında yaşanan bu karşılaşma, bölgedeki doğa ile insan etkileşiminin bir örneği olarak değerlendirilebilir. İnsanların yiyecek vermesi tilkiye anlık bir çözüm sağlasa da, yetkililerin ve doğa gözlemcilerinin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Yine de o gün orada bulunanlar için tilkinin iştahlı ve hızlı hareketleri unutulmaz ve neşeli anlar bıraktı.

KARS'TA PİKNİK YAPAN VATANDAŞLARIN YANINA KADAR YAKLAŞAN KIZIL TİLKİ, EKMEK VE BALIKLA BESLENDİ