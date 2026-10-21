Piknikte tüfekli saldırıda 22 yaşındaki Sevda Dinler hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanında meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesiyle piknik yaparken tüfekle vuruldu.

İddiaya göre, bölgeye 01 EBL 37 plakalı otomobille gelen 42 yaşındaki G.F. yanına yaklaşarak tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dinler için olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Mağdurun şikayeti ve uzaklaştırma iddiası:

Basında yer alan bilgilerde Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen G.F. hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu ve mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü. Bu iddianın soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Gözaltı ve soruşturmanın seyri:

Olay anında mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışırken şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale ve inceleme yaptı.

Şüpheli gözaltında olup, olayla ilgili adli işlemler ve soruşturma sürüyor.

Ailesiyle piknikteyken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti