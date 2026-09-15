Pilot kıyafetiyle kaçan zanlı ve 206 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

Operasyonun seyri:

İstanbul Havalimanı'nda 13 Eylül günü gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gümrük kontrollerinde şüpheli hareketler tespit edilen yolcular ve bagajları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda önemli miktarda kokain ele geçirildi. Operasyonun başlangıcında, Meksika'dan gelen Orlando Antonio Vıana Florez isimli şahıs Yeşil Hattı kullanarak gümrükten çıkış yapmaya çalıştı; gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu.

Gümrük kontrolündeki yakalama:

Şahsın kabin bagajı X-RAY cihazından geçirildiğinde yoğun bir şüpheli yoğunluk tespit edildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nde yapılan detaylı kontrolde, 23 paket halinde brüt 26 kilo 340 gram olduğu değerlendirilen kokain bulundu. Bu aşamada olayla bağlantılı olduğu düşünülen Andres Felipe Hıncapıe Arango ve Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli şahıslar saptandı; Ivan Enrique De Castro Hernandez'in pilot kostümüyle havalimanından çıktığı belirlendi.

Oteldeki arama ve ele geçirilen miktar:

İlerleyen soruşturmada, Andres Felipe Hıncapıe Arango'nun yanında bulunan kabin valizini, Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga'nın konakladığı otele teslim ettiği belirlendi. Arango otelde yakalanırken, valizi teslim alan Serrano Astorga otelden ayrıldı. Serrano Astorga'ya ait otel odasında yapılan aramada ise brüt 25 kilo 160 gram olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz halinde kokain ele geçirildi.

Toplamda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı 51 kilo 500 gram olarak kaydedildi ve maddelerin yaklaşık piyasa değerinin 206 Milyon TL olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan iki kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve soruşturmalar devam etmektedir.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA PİYASA DEĞERİ TOPLAM 206 MİLYON TL OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 51 KİLO 500 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.