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Pilotun anlık müdahalesi Gazipaşa'daki sera yangınının önünü kesti

Gazipaşa Kahyalar'da çıkan sera yangını, yakıt ikmali yapan helikopter pilotunun anlık müdahalesi ve ekiplerin işbirliğiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:28

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Pilotun anlık müdahalesi Gazipaşa'daki sera yangınının önünü kesti

Olayın seyri:

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesinde saat 14.20 sıralarında seraların bulunduğu alanda yangın çıktı. İlk tespitlere göre, yakın bir serada yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların alev almasıyla yangın başladı. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması kısa süreli paniğe yol açtı.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gazipaşa ve Demirtaş itfaiye istasyonları ile Gazipaşa Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Yangının büyümesini engelleyen en kritik unsur, Manavgat yangını görevinden dönen ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yakıt ikmali için gelen yangın söndürme helikopterinin ekibi oldu. Helikopter pilotunun havadan fark ederek yönelmesiyle bölgeye ilk su bırakıldı ve yangına havadan müdahale başladı.

Havadan yapılan müdahale, karadan yürütülen çalışmayla eş zamanlı olarak devam etti. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında, ekiplerin koordineli çabası sayesinde alevler yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespiti için zarar gören sera ve tarım arazilerinde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri tahkikatı sürdürüyor.

Sonuç olarak, havadan erkenden fark edilen müdahale ve saha ekiplerinin koordinasyonu, yangının yerleşimlere sıçramasını önledi ve daha geniş çaplı bir felaketin önüne geçti.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE SERALARIN ARASINDA ÇIKAN YANGIN MANAVGAT YANGININDAN YAKIT İKMALİ...

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE SERALARIN ARASINDA ÇIKAN YANGIN MANAVGAT YANGININDAN YAKIT İKMALİ İÇİN GAZİPAŞA HAVALİMANI’NA GİDEN BİR YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ PİLOTUNUN DİKKATİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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