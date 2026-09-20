Pınarbaşı Mahallesi'nde trafik kazası: otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olay, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Efendi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kaza haberinin ulaşmasının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç ve yaralı detayları:

Kaza, S.İ. yönetimindeki 42 AHE 583 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile E.H.G. idaresindeki 42 BHZ 770 plakalı motosikletin çarpışması sonucu oluştu. Kazada motosiklet sürücüsü E.H.G., motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. ile otomobilde bulunan F.İ. yaralandı. Olayda toplam 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil ve trafik akışı ile ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.