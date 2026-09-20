Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Pınarbaşı Mahallesi'nde trafik kazası: otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Efendi Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Pınarbaşı Mahallesi'nde trafik kazası: otomobil ve motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olay, Pınarbaşı Mahallesi Mahmut Esat Efendi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kaza haberinin ulaşmasının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç ve yaralı detayları:

Kaza, S.İ. yönetimindeki 42 AHE 583 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile E.H.G. idaresindeki 42 BHZ 770 plakalı motosikletin çarpışması sonucu oluştu. Kazada motosiklet sürücüsü E.H.G., motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. ile otomobilde bulunan F.İ. yaralandı. Olayda toplam 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil ve trafik akışı ile ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı