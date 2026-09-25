Pınarbaşı'nda sabah sporu Efeler'de sağlıklı yaşamı güçlendiriyor

Pınarbaşı mesire alanında sabah sporu:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen sabah sporu programı, vatandaşları açık havada egzersiz yapmaya davet ederek güne enerjik başlamalarını sağlamayı amaçladı.

etkinlikte neler yapıldı:

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen katılımcılar, alanın doğal atmosferinde uzman eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri, nefes ve esneme çalışmaları ile çeşitli egzersizleri uyguladı. Katılımcılar hem spor yapmanın fiziksel faydalarını deneyimledi hem de topluca geçirilen zamanın sosyal boyutunu yaşadı. Etkinlik; her yaştan kişiye uygun hareket seçenekleri sunarak kapsayıcı bir yapıya sahipti.

hedef ve devamlılık vurgusu:

Efeler Belediyesi yetkilileri, sabah sporlarının sağlıklı yaşam bilincini artırma ve kent genelinde hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırma hedefi taşıdığını belirtti. Başkan Anıl Yetişkin ise vatandaşların sosyal yaşamına dokunan ve sağlığı teşvik eden benzer etkinliklerin süreceğini ifade etti. Belediye, düzenli organizasyonlarla toplumda fiziksel aktivitenin artırılmasına katkı sunmayı sürdürecek.

EFELER’DE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SABAH SPORU