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Pınarhisar’da arıcılığa tam destek: kovan tabanları hibe edildi

Pınarhisar’da Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 2026 İl Özel İdaresi desteği, üreticilere %100 hibe plastik kovan tabanı teslim etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Pınarhisar’da arıcılığa tam destek: kovan tabanları hibe edildi

dağıtımın detayları:

Pınarhisar ilçesinde arıcılık faaliyetlerini desteklemek için plastik kovan tabanı dağıtımı gerçekleştirildi. İşlemi yürüten Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğündeki projede, 2026 yılı kapsamında Kırklareli İl Özel İdaresi desteği kullanıldı. Teslimatlar, Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı üreticilere yapıldı.

amaç ve beklenen etkiler:

Dağıtımın tamamının %100 hibe olarak sağlandığı bildirildi. Destekle arıcıların ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor; bunun kısa vadede işletme giderlerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

KIRKLARELİ&#039;NİN PINARHİSAR İLÇESİNDE ARICILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BAL ÜRETİCİLERİNİN...

KIRKLARELİ'NİN PINARHİSAR İLÇESİNDE ARICILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BAL ÜRETİCİLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİYLE PLASTİK KOVAN TABANI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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