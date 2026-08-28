Pınarlıbelen'de çok amaçlı pazar ve sosyal etkinlik tesisi eylül hedefiyle yükseliyor

Proje sahada hızla ilerliyor:

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Pınarlıbelen Mahallesi'nde yürütülen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin bugün itibarıyla yüzde 75i tamamlandı ve çatı imalatı çalışmaları sürüyor.

İnşaat ve teknik ayrıntılar:

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı; temel inşası ve hafriyat kısa sürede bitirildi. Proje, toplam bin 414 metrekare alan üzerinde, 987,97 metrekare brüt inşaat alanına sahip çok amaçlı bir tesis olarak planlandı.

Tesiste 425 metrekare kapalı pazar alanı; gelin odası ve sosyal donatılar, zabıta birimi ile mutfak alanı yer alacak. Çalışmaların tamamlanması için Eylül ayı sonu hedefleniyor ve teslim sürecine hazırlık yapılıyor.

Mahalle yaşamına katkısı:

Projenin öncelikli hedefi mahalle sakinlerine hem günlük alışveriş hem de sosyal etkinlikler için modern ve güvenli bir kullanım alanı sunmak. Tesis, pazar günleri ve etkinlik dönemlerinde esnek kullanım sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projeyi sahada yerinde inceleyerek ilçe genelindeki çalışmaların hızlı tamamlanması için ilgili birimlere talimat verdi. Başkan ayrıca mahalle ihtiyaçları doğrultusunda yeni proje alanlarının belirlenmesi için planlamaların sürdüğünü bildirdi.

PINARLIBELEN’DE "PAZAR YERİ VE SOSYAL ETKİNLİK ALANI PROJESİ" HIZLA SÜRÜYOR