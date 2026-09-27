Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Pınarönü'de bilinmeyen nedenle alev alan otomobil hurdaya döndü

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil aniden alev alarak kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Pınarönü'de bilinmeyen nedenle alev alan otomobil hurdaya döndü

Olayın gelişimi:

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede araç alev topuna döndü ve çevrede dikkat çekti.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrasında otomobil ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale geldi.

İnceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililerin araştırması sürüyor. Olayla ilgili başka detaylara ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Yanan otomobil hurdada döndü

Yanan otomobil hurdada döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil Kayseri'de tramvay durağına çarptı, sürücü yaralandı
images

Demirci'de traktör devrildi: iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı
images

Çine'de refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
images

Gaziantep'in Nurdağı'nda minibüsle otomobilin çarpışması: 5 ölü, 13 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Demirci'de traktör devrildi: iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Mancini: Türkiye çok kaliteli, zorlu bir maç bizi bekliyor

Muğla şenliklerinde çocuklar sanatla ve oyunla dolu bir gün yaşadı

Çine'de refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi