Pınarönü'de bilinmeyen nedenle alev alan otomobil hurdaya döndü

Olayın gelişimi:

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede araç alev topuna döndü ve çevrede dikkat çekti.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrasında otomobil ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale geldi.

İnceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililerin araştırması sürüyor. Olayla ilgili başka detaylara ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Yanan otomobil hurdada döndü