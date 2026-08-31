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Piraziz'de sahil yolu suyla doldu, trafik kontrollü sağlanıyor

Giresun'da gece boyu süren sağanak, Piraziz'de Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerini suyla doldurdu; Ordu-Giresun istikametinde trafik zaman zaman aksadı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:34

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Piraziz'de sahil yolu suyla doldu, trafik kontrollü sağlanıyor

Piraziz'de karadeniz sahil yolu etkilendi

Giresun'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintilerine yol açtı. Su seviyesinin yükselmesiyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

trafikte kontrol ve düzenlemeler:

Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Trafik ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu noktalarda akışı yönetiyor ve sürücülerin bölgeden güvenli geçişi için önlem alınıyor.

karayolları çalışmaları sürüyor:

Karayolları ekipleri, suyun tahliyesi ve yolun normale dönmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin müdahalesiyle ulaşımın en kısa sürede normale dönmesi hedefleniyor.

GİRESUN’DA GECE BOYUNCA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, PİRAZİZ İLÇESİNDE KARADENİZ SAHİL YOLU’NDA SU...

GİRESUN’DA GECE BOYUNCA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, PİRAZİZ İLÇESİNDE KARADENİZ SAHİL YOLU’NDA SU BASKININA NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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