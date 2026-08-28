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Pirinçci’de odunluk yangını otluk alana yayıldı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Elazığ'ın Pirinçci köyünde odunluktan başlayan ve rüzgarla otluk alana yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:09

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pirinçci’de odunluk yangını otluk alana yayıldı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Pirinçci’de odunluk yangını otluk alana yayıldı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Elazığ'ın Pirinçci köyünde bir odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana sıçradı ve bölgeyi tehdit etti.

olayın seyri:

Yangın, köy içindeki odunlukta başladı; görgü tanıklarının bildirdiğine göre alevler hızla yayıldı. Rüzgarın etkisi yangının kontrolünü zorlaştırdı ve alevler otluk alana ilerledi. Bölge halkı durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha fazla yayılmasının önüne geçildi. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı ve olası nedenlerin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor. Köydeki yetkililer, vatandaşları benzer olaylara karşı dikkatli olmaya ve yangın riskine karşı önlem almaya çağırdı.

ELAZIĞ’DA ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, OTLUK ALANA SIÇRARKEN YANGIN, EKİPLER TARAFINDAN KONTROL ALTINA...

ELAZIĞ’DA ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN, OTLUK ALANA SIÇRARKEN YANGIN, EKİPLER TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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