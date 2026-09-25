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Pist dışı iniş: eğitim uçağı Tekirdağ'da tarlaya acil iniş yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da eğitim uçuşu yapan uçak, nedeni henüz belirlenmeyen bir zorunlu inişle tarlaya indi; iki kişi hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pist dışı iniş: eğitim uçağı Tekirdağ'da tarlaya acil iniş yaptı

Olayın detayları:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi sınırlarında eğitim uçuşu yapan bir uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Olay sırasında uçakta bulunan 2 kişi olduğu, her iki kişinin de hafif yaralandığı bildirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını iletti.

Soruşturmanın kapsamı:

Olayla ilgili olarak jandarma ve ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedeninin tespitine yönelik olarak uçak üzerinde ve olay yerinde yapılacak teknik incelemeler ile görgü tespitleri yürütülecek. Yetkililer, soruşturma sonuçlarına göre ek bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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