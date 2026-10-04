Pivnichnyi köprüsü yeniden vuruldu: Zelenskiy destek çağrısı yaptı

Pivnichnyi köprüsüne yönelik yeni saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Pivnichnyi (Kuzey) Köprüsü'nü insansız hava aracıyla (İHA) yeniden hedef aldığını açıkladı. Saldırı, başkent Kiev'deki kritik ulaşım hattında hasara yol açarken, çatışmanın devam ettiği bölgelerde güvenlik endişelerini artırdı.

Sumy ve Dnipro'daki can ve mal kaybı:

Zelenskiy, Rusya'nın ülke genelinde düzenlediği saldırılara da değindi. Sumy'de bir ilaç deposuna düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi; Dnipro'da ise bir iletişim tesisi hedef alındı ve bu saldırılar sonucunda 6 kişi yaralandı. Yetkililer bazı yerleşimlerde elektrik kesintileri yaşandığını ve acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İHA sayıları ve hedef bölgeler:

Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 135 saldırı İHA'sı gönderdiğini, bunların 50'den fazlasının jet motorlu olduğunu söyledi. Bildiride saldırıların Kiev, Dnipro, Harkov, Donetsk, Sumy ve Zaporijya bölgelerini etkilediği, hedeflerin çoğunlukla sivil konutlar ve kritik altyapı olduğu vurgulandı.

Haftalık olarak da Rusya'nın yoğun İHA kullanımı öne çıkarıldı: Zelenskiy, bu hafta 1.900'den fazla saldırı İHA'sı, 1.700 hava bombası ve 25 füze kullanıldığını, ayrıca İHA'ların 800'den fazlasının jet motorlu olduğunu belirterek Rusya'nın bu saldırılardan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Uluslararası destek ve diplomasi:

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev ziyaretine değinerek, Almanya'nın Ukraynalıları Rus saldırılarından koruma konusunda liderlik gösterdiğini ve alınacak kararların Ukrayna ile tüm Avrupa'nın savunma kapasitesini artıracağını kaydetti. Zelenskiy, yapılacak anlaşmalar ve uluslararası desteğin önemine dikkat çekti ve yardımlar için teşekkür etti.

Ukrayna yetkilileri, Pivnichnyi köprüsü ve diğer hedeflere yönelik saldırıların ardından hasar tespit ve onarım çalışmalarına öncelik verildiğini; güvenlik, altyapı ve insani etkilerin izlenmeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın sabah saatlerinde bir kez daha Pivnichnyi (Kuzey) Köprüsü'nü insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu açıkladı.