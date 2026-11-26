Hazine ve Maliye Bakanı’nın yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yaşanan fon sorunlarına karşı alınan tedbirleri ve gelecekte atılacak adımları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ortak basın toplantısında anlattı. Bakan Şimşek, SPK dönüşüm projesi kapsamında hem gözetim kapasitesinin artırılacağını hem de yapay zekâ ve büyük veri altyapısıyla manipülasyonların erken tespit edileceğini belirtti.

Erken uyarı ve büyük veri altyapısı:

Şimşek, SPK için hazırlanan dönüşüm projesinin ana unsurlarından birinin yapay zekâ destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi olduğunu söyledi. Sistem, SPK’nın TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği içinde devreye alacağı bir yapı olarak planlanıyor. Ayrıca hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı biçimde işlenmesi amacıyla büyük veri platformu kurulacak ve MKK, Takasbank ile diğer kurumların verileri tek bir platformda analiz edilecek.

Böylelikle anlık gözetim ve hızla devreye alınabilecek uyarılar sayesinde piyasa bozucu eylemlere karşı tespit ve müdahale süreçleri kısalacak. Bakanlık ayrıca gözetim ve denetim kapasitesini desteklemek amacıyla Vergi Denetim Kurulu’ndan 25 müfettişi SPK’da görevlendirdiğini vurguladı.

Mevcut düzenlemeler ve uygulama takvimi:

Bakan Şimşek, SPK tarafından ağustos sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında getirilen düzenlemelerin eylül ayı itibarıyla uygulamaya alındığını hatırlattı. Bu düzenlemeler arasında serbest fonlarda yoğunlaşma limitleri, ilişkili taraf işlemlerine sınırlar, portföy içeriklerinin haftalık açıklanması ve fonların borç verme işlemlerinin teminat şartına bağlanması yer alıyor. Ayrıca nitelikli yatırımcı giriş sınırı 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi ve yatırımcı bilgilendirme yükümlülüğü netleştirildi.

İnceleme ve yaptırım durumu:

SPK’nın fonlara ilişkin incelemelerinin kasım ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Şimşek, süreç hakkında şu verileri paylaştı: 16 Eylül–26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış; fonlarla ilişkili 21 hisse için toplam 551 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunulmuş, 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulanmış ve 319 kişinin sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir. Bakan, SPK’nın bu dönemde sınırlı kapasiteyle de olsa ciddi bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

Şimşek ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle SPK’ya erken müdahale, tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye süreçlerini yürütme yetkilerinin güçlendirileceğini ifade etti. Caydırıcılığı artırmak için manipülasyon, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik daha yüksek cezalar ve hızlı soruşturmalar öngörülüyor.

Fon tasfiye, geri kazanım ve yatırımcı ödemeleri:

Bakan, tasfiye sürecinin hızına dikkat çekerek ABD'deki Madoff vakasıyla kıyaslama yaptı ve Türkiye'deki sürecin çok daha hızlı ilerlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı açıklamasıyla 401.754 kişinin net yatırım tutarının tamamının ödendiği ifade edilirken, Şimşek toplantıda yaklaşık 456 bin kişiden yaklaşık 402 bine yakınının net yatırım tutarını aldığı bilgisini paylaştı.

Geri kazanım mekanizmasıyla ilgili olarak, eğer fonlarda değer veya geri kazanım yoluyla yeterli kaynak oluşursa ödemelerin ana para artı TEFE-TÜFE ortalaması ile güncelleneceği belirtildi. Bakan, kaynağın bulunması halinde kamu bütçesinden ödeme yapılmayacağını vurguladı: Vergi mükelleflerinin cebinden 1 kuruş çıkmayacak. Ayrıca stopaj uygulamasına ilişkin olarak, tasfiye kapsamındaki 131 fonun 112'si hisse senedi yoğun fonlar olduğundan stopaj iadesi gündemde olmayan bir konu; stopaj sadece 19 fon için kesilmiş durumda.

Bankacılık sektörü ve piyasa etkisi:

SPK tarafından karantinaya alınan tasfiye kapsamındaki fonların ekonomiye yayılmasını önlemek hedefiyle adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, bankacılık sektörünün söz konusu 131 fona doğrudan riskinin 1,3 milyar lira olduğunu, bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin ise yaklaşık 57 trilyon lira seviyesinde bulunduğunu belirtti. Buna göre bankaların doğrudan riskinin toplam aktifler içindeki payı 100 binde 2 düzeyinde olduğu vurgulandı; bu nedenle sistemik risk olmadığı ifade edildi.

Fon ve borsadan çıkan yatırımcıların büyük bölümünün mevduata yöneldiği, bunun geçici olabileceği ve güven tesis edildikçe sermaye piyasalarına ilginin yeniden artacağı değerlendirildi.

MSCI uyum çalışmaları ve takvim:

MSCI uyum sürecine ilişkin olarak bir koordinasyon grubu kurulduğu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın koordinasyonunu yürüttüğü belirtildi. Şimşek, önümüzdeki haftalarda Londra ve Aralık ortasında G20 sonrası New York’ta MSCI yetkilileriyle görüşmeler planlandığını ve çalışmaların MSCI’nın önerileriyle uyumlu olarak Aralık 2026 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Siyasi açıklamalar ve kurum atamaları:

Erken seçim iddialarını reddeden Şimşek, 2028’den önce seçim yapılmasının gündemde olmadığını aktardı. 2027 bütçesi için %3,5 açık hedefinin üst sınır olduğu vurgulandı. Ayrıca BDDK ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu atama süreçlerinin yakında tamamlanacağı bildirildi.

Sonuç ve hedeflenen etki:

Bakan Şimşek, sermaye piyasalarına güvenin konuşarak değil, kurumsal kapasiteyi güçlendirerek ve yapısal reformlarla sağlanacağını belirtti. Yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi, büyük veri analizleri ve güçlendirilmiş düzenleyici yetkilerle piyasa bozucu eylemlere karşı daha hızlı ve etkili müdahale hedefleniyor.

Bakan Şimşek: "Biz kamu bütçesinden, milli bütçeden, vatandaşın vergilerinden oraya kaynak aktarmayacağız. Krizin faturası millete değil, manipülasyonu yapanlara, burayı istismar edenlere çıkacak"