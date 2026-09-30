Piyasada temkinli açılış: dolar 49,0160, euro 55,6340 lirada

Serbest piyasada döviz kurları

Gün başı verileri:

Dolar güne 49,0160 lira seviyesinden başladı. Euro ise açılışta 55,6340 lira seviyesinde işlem görüyor. Bir önceki kapanışta dolar 49,00 lira, euro 55,61 lira olarak kaydedilmişti.

Kapalıçarşı işlemleri ve spread:

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar alış 49,0140 lira, satış 49,0160 lira; euro alış 55,6320 lira, satış 55,6340 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Alış ve satış arasındaki fark her iki para biriminde de 0,0020 lira olarak hesaplandı.

Piyasa açılışında kurlar sınırlı dalgalanma gösterirken, yatırımcılar gün içinde gelecek veri ve işlemleri takip ediyor.

DOLAR 49,0160 LİRADAN, EURO İSE 55,6340 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.