Dolar 49,1712 +0,11%
Euro 55,3821 +0,43%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.629,93 +0,16%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,08 +0,50%
--°

Piyasadan çekilen masa tenisi takımında kurşun ve kadmiyum tespiti

Ticaret Bakanlığı, denetimde kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) tespit edilen masa tenisi takımının piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Piyasadan çekilen masa tenisi takımında kurşun ve kadmiyum tespiti

Bakanlık denetimi sonucu:

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında bir masa tenisi takımı ürününde kimyasal risk tespit edilmiştir. Laboratuvar testlerinde Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) tayinlerinden kalır sonuç alındığı belirlenmiş; buna bağlı olarak ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır.

Kaplan'ın açıklaması:

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denetim ve gözetim faaliyetlerinin sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. ... Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz."

Tüketici güvenliği ve denetimlerin amacı:

Bakanlığın aldığı karar, kimyasal açıdan risk taşıyan ürünlerin hızlı biçimde tespiti ve piyasadan kaldırılması yoluyla tüketici sağlığının korunmasını hedefliyor. Yapılan açıklama, ilgili ürünün risk oluşturduğuna dair tespitleri ve gerekli idari tedbirlerin uygulandığını ortaya koyuyor. Tüketicilerin şüphe duydukları ürünlerle ilgili Bakanlık duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

TİCARET BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ BEKİR KAPLAN, &quot;TÜKETİCİLERİMİZİN SAĞLIĞI VE...

TİCARET BAKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ BEKİR KAPLAN, "TÜKETİCİLERİMİZİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN PİYASADA BULUNMASINA İZİN VERMİYORUZ, VERMEYECEĞİZ" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarşamba'da fındık üreticileri değer için TMO'ya yöneldi
images

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası vurgusu
images

Bolu'da pazarları canlandıran kanlıca hasadı
images

Denizli ticaret borsasında yeni dönem rekabet meclise yansıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi