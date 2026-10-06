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Plakalarını söküp maske taktılar, geriye dönük görüntüler yakalarını ele verdi

Sakarya Arifiye'de 2 şüpheli, araç plakalarını söküp maske ve eldivenle iş yerlerinden bakır kablo ve bilgisayar çaldı; JASAT görüntüleriyle yakalandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Plakalarını söküp maske taktılar, geriye dönük görüntüler yakalarını ele verdi

Plakalarını söküp maske taktılar, geriye dönük görüntüler yakalarını ele verdi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, kimliklerini gizlemek için araç plakalarını söküp maske ile eldiven kullanarak fabrikalara girdi. Olayın aydınlatılması için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

kamera incelemeleri ve tespit:

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan geriye dönük kamera incelemelerinde, şüphelilerin daha önce keşif yaptıkları ve geldikleri sırada araç plakalarını söktükleri belirlendi. Görüntülerde hırsızlık sırasında maske ve eldiven kullandıkları, böylece eşkallerinin belirlenmesini engellemeye çalıştıkları tespit edildi.

Araştırma sırasında iş yerlerinden bakır içerikli kabloların çalındığı, bu malzemelerin hurdacılara satıldığı, çalınan laptop bilgisayarların ise daha sonra satışa çıkarılmak üzere metruk bir binada saklandığı saptandı.

operasyon ve sonuç:

JASAT ekiplerinin adım adım iz sürdüğü çalışmada, şüphelilerin kullandığı araç takibe alındı; şüpheliler ile çalıntı malzemeleri satın alan hurdacılar kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli çalınan bilgisayarlarla birlikte yakalandı.

Ele geçirilen laptoplar ile hurda malzemeler eksiksiz şekilde mağdur iş yeri sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geriye dönük teknik inceleme ve yerel iş birliğiyle kısa sürede çözülmüş olup, jandarma ekipleri benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA&#039;NIN ARİFİYE İLÇESİNDE İKİ AYRI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ, KİMLİKLERİNİ...

SAKARYA'NIN ARİFİYE İLÇESİNDE İKİ AYRI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ, KİMLİKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN ARAÇLARININ PLAKALARINI SÖKÜP MASKE VE ELDİVEN TAKARAK FABRİKALARA GİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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