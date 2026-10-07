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Plakasız kaçış Cide'de 410 bin lira ceza getirdi

Cide'de 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yakalandı; 410 bin 719 TL idari para cezası ve 120 gün trafikten men verildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Plakasız kaçış Cide'de 410 bin lira ceza getirdi

Cide'de yaşanan kovalamaca:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri, denetim sırasında plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. İddiaya göre sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Atatürk Caddesi, Muzaffer Güzel Ant Caddesi ve ilçe merkezinden geçen dere kenarı güzergâhında uzun süren bir kovalamaca ile sürücü yakalandı.

Yakalanan sürücünün 16 yaşında olduğu ve ehliyetsiz bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

uygulanan cezalar ve işlemler:

Sürücüye, belge ve ruhsat eksikliği ile trafikteki bir dizi ihlal nedeniyle toplam 410 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kapsamına giren ihlaller arasında; tescilli aracın plakasız kullanımı, abartı egzoz, muayenesiz araç kullanımı, ehliyetsiz araç kullanımı, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak, ters yönde araç kullanmak, yaya yollarında araç kullanmak, polisin 'dur' ikazına uymamak ve akrobasi hareketleri yapmak yer aldı. Ayrıca motosiklet 120 gün süreyle trafikten men edildi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Olayın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, motosikletin kaldırımda hızla ilerlediği ve trafik ekiplerinin arkasından takip ettiği görülüyor. Görüntülerde sürücünün bir süre sonra geri manevra yaparak aynı istikametten tekrar kaçmaya çalıştığı da yer alıyor. Görüntüler, kovalamacanın şehir içinde tehlikeli bir şekilde sürdüğünü doğruluyor.

Emniyet yetkilileri olayla ilgili işlemlerin devam ettiğini, trafik denetimlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYUMAYARAK KAÇAN EHLİYETSİZ 16 YAŞINDAKİ...

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYUMAYARAK KAÇAN EHLİYETSİZ 16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, UZUN SÜREN BİR KOVALAMACA SONUCUNDA YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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