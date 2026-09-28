Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi

Olayın gelişimi:

Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, bulvar üzerinde seyir halinde olan plakasız bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, sürücü A.G.'nin kimlik ve araç bilgilerini kontrol etti.

Yapılan incelemede ortaya çıkan bulgular:

Polis tarafından yapılan detaylı kontrolde, motosikletin şase ve motor numarasının kazındığı tespit edildi. Bu bulgu üzerine motosiklet, olay yeri güvenlik önlemleri alınarak muhafaza altına alındı ve detaylı inceleme için emniyete götürülmek üzere işlem başlatıldı.

İşlem ve sonuç:

Sürücü A.G. hakkında olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. Plakasız motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi ve delil niteliği taşıyabilecek parçalar ile numara kazıma izleri emniyet birimleri tarafından kayıt altına alındı.

Şase ve motor numaralarının kazınması, araçların kimlik bilgilerinin silinmesi yönünde yapılan müdahalelerden biri olup emniyet ekipleri bu tür durumlarda araç sahibinin ve aracın geçmişine ilişkin ek incelemeler yapıyor. Soruşturma kapsamında motosiklet üzerinde yapılacak teknik incelemeler, olayın seyri ve olası suç ilişkileri hakkında daha net bilgi sağlayacak.

BAHSE KONU MOTOSİKLET