Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7746 +0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.552,18 -3,70%
EUR/USD 1,1387 -0,06%
Brent Petrol 98,05 +0,63%
--°

Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi

Burdur'da plakasız motosikletin kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi; sürücü A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi

Olayın gelişimi:

Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, bulvar üzerinde seyir halinde olan plakasız bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, sürücü A.G.'nin kimlik ve araç bilgilerini kontrol etti.

Yapılan incelemede ortaya çıkan bulgular:

Polis tarafından yapılan detaylı kontrolde, motosikletin şase ve motor numarasının kazındığı tespit edildi. Bu bulgu üzerine motosiklet, olay yeri güvenlik önlemleri alınarak muhafaza altına alındı ve detaylı inceleme için emniyete götürülmek üzere işlem başlatıldı.

İşlem ve sonuç:

Sürücü A.G. hakkında olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. Plakasız motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi ve delil niteliği taşıyabilecek parçalar ile numara kazıma izleri emniyet birimleri tarafından kayıt altına alındı.

Şase ve motor numaralarının kazınması, araçların kimlik bilgilerinin silinmesi yönünde yapılan müdahalelerden biri olup emniyet ekipleri bu tür durumlarda araç sahibinin ve aracın geçmişine ilişkin ek incelemeler yapıyor. Soruşturma kapsamında motosiklet üzerinde yapılacak teknik incelemeler, olayın seyri ve olası suç ilişkileri hakkında daha net bilgi sağlayacak.

BAHSE KONU MOTOSİKLET

BAHSE KONU MOTOSİKLET

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında
images

Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ve sepetli motosiklet çarpıştı: sürücü...
images

Tuzluca çarşısında arazi anlaşmazlığı büyüdü: sopalarla 3 kişi yaralandı
images

Derecik'te freni boşalan kum yüklü kamyonet yan yattı: sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan fon gündemini kabine sonrası etraflıca değerlendirdiklerini açıkladı

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında

"Buraya uçak inmez" denilen İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri rekordaki performansını sürdürüyor

Salihli'de Taytan Işıklı Kavşağı'nda tır ve sepetli motosiklet çarpıştı: sürücü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi