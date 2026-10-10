Plakasız motosikletle kaçış Beşiktaş'ta sonlandı: 16 yaşındaki sürücü gözaltında

Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Mayıs saat 18.30 sıralarında polis ekipleri kontrol sırasında A.G. (16) adlı motosikletliyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle bölgeden hızla uzaklaştı ve ekiplerin takibine neden oldu.

Kovalamaca ve yakalama:

Ekiplerin sürdüğü takip sonucunda şüpheli, Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı. Olay yerindeki ilk tespitlere göre motosikletin plakasız olduğu ve yapılan sorgulamada çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltı ve inceleme:

Olayın ardından A.G. (16) gözaltına alındı. Motosiklet ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Şişli’de polis ekiplerinden nefes kesen kovalamaca: 16 yaşındaki motosikletli gözaltına alındı