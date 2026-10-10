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Plakasız motosikletle kaçış Beşiktaş'ta sonlandı: 16 yaşındaki sürücü gözaltında

Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'nde 'dur' ihtarına uymayan çalıntı motosikletiyle kaçan A.G. (16), polisin kovalamacası sonucu Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Plakasız motosikletle kaçış Beşiktaş'ta sonlandı: 16 yaşındaki sürücü gözaltında

Plakasız motosikletle kaçış Beşiktaş'ta sonlandı: 16 yaşındaki sürücü gözaltında

Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Mayıs saat 18.30 sıralarında polis ekipleri kontrol sırasında A.G. (16) adlı motosikletliyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle bölgeden hızla uzaklaştı ve ekiplerin takibine neden oldu.

Kovalamaca ve yakalama:

Ekiplerin sürdüğü takip sonucunda şüpheli, Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı. Olay yerindeki ilk tespitlere göre motosikletin plakasız olduğu ve yapılan sorgulamada çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltı ve inceleme:

Olayın ardından A.G. (16) gözaltına alındı. Motosiklet ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Şişli’de polis ekiplerinden nefes kesen kovalamaca: 16 yaşındaki motosikletli gözaltına...

Şişli’de polis ekiplerinden nefes kesen kovalamaca: 16 yaşındaki motosikletli gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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