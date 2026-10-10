Plakasız motosikletle kaçış Beşiktaş'ta sonlandı: 16 yaşındaki sürücü gözaltında
Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'nde 4 Mayıs saat 18.30 sıralarında polis ekipleri kontrol sırasında A.G. (16) adlı motosikletliyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle bölgeden hızla uzaklaştı ve ekiplerin takibine neden oldu.
Kovalamaca ve yakalama:
Ekiplerin sürdüğü takip sonucunda şüpheli, Beşiktaş Ortaköy'de yakalandı. Olay yerindeki ilk tespitlere göre motosikletin plakasız olduğu ve yapılan sorgulamada çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi.
Gözaltı ve inceleme:
Olayın ardından A.G. (16) gözaltına alındı. Motosiklet ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Şişli’de polis ekiplerinden nefes kesen kovalamaca: 16 yaşındaki motosikletli gözaltına alındı
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