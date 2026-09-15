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Planlı bakım çalışması nedeniyle Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi

BUSKİ, 16 Eylül 2026'da 09:00-18:00 arasında Osmangazi Gülbahçe ve Yıldırım Vatan mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su kesintisi olacağını bildirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Planlı bakım çalışması nedeniyle Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi

Planlı bakım çalışması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Etkilenen alanlar:

Osmangazi ilçesinde Gülbahçe Mahallesi sınırları içinde; Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi arasında kalan, bir ucu Zafer Atıcılar Kültür Parkı'na, diğer ucu ise 3. Başaran Sokak ile 9. Çelik Sokak'a dayanan sınırlar içindeki tüm cadde ve sokaklar etkilenecek.

Yıldırım ilçesinde ise Vatan Mahallesi merkez alınarak; Barbaros Spor Kulübü çevresi ile Dere Sokak, 14. Yıldız Sokak, 2. Bilir Sokak, 10. Bülbül Sokak, 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak'ın çevrelediği alan içindeki tüm cadde ve sokaklarda kesinti gerçekleşecek.

Kesinti zamanı ve uyarı:

Su kesintisi 16 Eylül 2026 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında planlandı. Vatandaşların tedbirli olması rica edildi.

OSMANGAZİ VE YILDIRIM&#039;DA SU KESİNTİSİ YAPILACAK (ARŞİV)

OSMANGAZİ VE YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ YAPILACAK (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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