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Plastik sektörü TEKNOSAB ile KOBİ OSB dönemine giriyor

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB KOBİ OSB projesinin plastik sektörünü kapsayacağını, 7 bin KOBİ'ye öncelik tanıyacağını ve üreticilere çağrı yaptığını söyledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:43

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Plastik sektörü TEKNOSAB ile KOBİ OSB dönemine giriyor

TEKNOSAB kobi osb projesi plastik sektörünü kapsayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, plastik sektörünün yeni TEKNOSAB KOBİ OSB girişiminde en önemli paydaşlardan biri olduğunu vurguladı. Burkay, Bursa için tasarlanan bu modelin hem yatırım hem de üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Toplantıda ön plana çıkan mesaj, büyümeyi hedefleyen tüm küçük ve orta ölçekli işletmelerin projede yer alması gerektiğiydi. Burkay, projenin sadece büyük yatırımcıları değil, gerçek üreticileri ve ihtiyaç sahibi BTSO üyelerini önceliklendireceğini ifade etti.

TEKNOSAB'in hız ve model başarısı:

Burkay, TEKNOSAB'ın kuruluşundan itibaren kısa sürede mesafe alındığına dikkat çekti. Türkiye genelinde 400'ü aşkın organize sanayi bölgesi (OSB) bulunurken, TEKNOSAB'ın dört yıllık süreçte yatırıma hazır hale gelen tek OSB olduğunu söyledi. Bölgedeki bazı arazilerin uzun yıllar faaliyete geçmemiş olmasına rağmen doğru iş modeliyle ilerleyerek somut sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Bu yaklaşımla TEKNOSAB'ın Bursa'da yeni bir ekosistem başlattığını söyleyen Burkay, projenin kentin 2030 vizyonunun merkezinde yer aldığını ve Bursa'nın kimlik değişimini güçlendireceğini dile getirdi.

KOBİ OSB nasıl işleyecek:

Proje yol haritasının önemli kilometre taşlarına değinen Burkay, 2022'de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile yapılan görüşmenin bir milat olduğunu aktardı. Ardından 2025 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yürütülen temaslar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onay süreçleriyle projenin resmi zemine taşındığını belirtti. Sürecin Bursa Valiliği koordinasyonunda ilerlediği bilgisi de paylaşıldı.

Burkay, başvuru yapan tüm firmaların bilgilerinin kayıtlı olduğunu ve yeni iş modelinin bu veriler ışığında kurgulandığını ifade etti. Projenin kapsamı hakkında ise somut rakamlar verildi: 3 bin 500 üretici ve 3 bin 500 ticari alan olmak üzere toplam 7 bin KOBİ bu ekosistemde yer alacak. Burkay, yatırımcı değil, üretime yönelik ve ihtiyacı olan üyelerin faydalanacağının altını çizdi.

Bursa'nın tarihsel vizyonu ve sorumluluk vurgusu:

Toplantıda Burkay, Bursa'nın bugünkü ekonomik gücünün geçmişte atılan vizyoner adımların sonucu olduğunu hatırlattı. BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Gemlik Serbest Bölgesi örneğini anarak, dönemin eleştirilerine rağmen projenin bugün Bursa'nın en başarılı girişimlerinden biri olduğunu söyledi. Ayrıca BTSO'nun kuruluşu ve kentteki diğer önemli adımlar hakkında 1889, 1961, 1998 ve 2016 yıllarına ilişkin karar süreçlerini hatırlattı ve bu mirasın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Burkay, kurumsal tutum olarak şikâyet yerine çözüm odaklı çalışma anlayışını benimseyen BTSO üyelerini övdü ve kuruluşu "dertliler topluluğu" olarak tanımlayarak sektörel ihtiyaçlara cevap verecek projelerin hayata geçirileceğini söyledi. KOBİ OSB'nin BTSO için birinci öncelik olacağı net biçimde ilan edildi.

Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak, Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO konsey başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Ayrıca 14. Meslek Komitesi Çalışma Grubu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, plastik sektörünün kümelenme modeliyle TEKNOSAB'daki yerini alacağı mesajı yineledi.

Bursa'nın önümüzdeki on beş yıl içinde benzer ölçekli bir mekânsal planlamaya muhtemelen sahip olmayacağı uyarısında bulunan Burkay, büyümeyi ve yatırımı hedefleyen tüm KOBİ'lerin mutlaka başvuruda bulunmasını istedi ve projenin uygulanması için ekipleriyle birlikte yoğun mesai harcadıklarını aktardı.

BURSA TİCARETVE SANAYİ ODASI (BTSO)YÖNETİMKURULUBAŞKANI İBRAHİM BURKAY, PLASTİKSEKTÖRÜNÜN KOBİ OSB...

BURSA TİCARETVE SANAYİ ODASI (BTSO)YÖNETİMKURULUBAŞKANI İBRAHİM BURKAY, PLASTİKSEKTÖRÜNÜN KOBİ OSB PROJESİNİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BÜYÜMEYİ VE YATIRIMI HEDEFLEYEN PLASTİK SEKTÖRÜMÜZDEKİ TÜM KOBİ’LERİMİZ MUTLAKA PROJEDE YER ALMALI" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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