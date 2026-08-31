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Plazada atılan nargile közü yangına yol açtı, güvenlik kamerası kaydetti

Diyarbakır'da 23 Ağustos'ta 13 katlı plazada çıkan yangının, 3'üncü kattan atılan nargile közünün yere düşüp kartonları tutuşturmasıyla başladığı görüntülendi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Plazada atılan nargile közü yangına yol açtı, güvenlik kamerası kaydetti

Plazada çıkan yangının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı plazada 23 Ağustos'ta meydana gelen yangının nedeni, güvenlik kamerası görüntüleriyle netlik kazandı. Kayıtlarda, 3'üncü kattan atıldığı belirlenen nargile közünün zemindeki kartonları tutuşturarak dış cephenin hızla alev almasına neden olduğu görülüyor.

Görüntülerin detayları:

Kamera karelerinde, közün binanın dış cephesine doğru yayılan alevlerin başlangıcını tetiklediği; yangının kısa sürede dış cepheyi sararak çatıya kadar ulaştığı açıkça izlenebiliyor. Olayda itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında 3'ü itfaiye eri olmak üzere 5 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve alınan ilk bilgiler:

Olayla ilgili soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları, yangının çıkış nedeninin tespitinde belirleyici olurken, görüntüler olayın oluş biçimini de resmi kayıtlara taşıdı.

Görüntüler, kapalı alanlarda ve yüksek binaların yakınında nargile közlerinin atılmasının oluşturabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Diyarbakır’da plazada nargile közünün neden olduğu yangının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya...

Diyarbakır’da plazada nargile közünün neden olduğu yangının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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