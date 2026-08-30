Dolar 48,2592 +0,06%
Euro 56,0113 +0,25%
Bist 14.563,53 -0,53%
Altın Gram 6.968,25 -0,86%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,87 +3,19%
--°

Plazada yere atılan nargile közü dış cepheyi tutuşturdu

Diyarbakır Kayapınar'da 23 Ağustos'ta 13 katlı plazada yere atılan nargile közü, kartonları tutuşturup dış cepheyi ve çatıyı saran yangına neden oldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Plazada yere atılan nargile közü dış cepheyi tutuşturdu

Plazada başlayan yangının detayları

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 13 katlı bir plazada 23 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda kayıt altına alınan görüntüler, yangının dış cephe üzerinden çatıya kadar yayıldığını gösteriyor.

Görüntülerde neler var:

Kayıtlarda, binanın 3'üncü katından bir kişinin nargile közü attığı, yere düşen köz parçalarının çevrede bulunan kartonları tutuşturduğu görülüyor. Alevler kısa sürede dış cepheyi sarıp çatıya kadar ilerledi; yangın ilk belirlemelere göre dış cephedeki yanıcı malzemelerin etkisiyle hızla yayıldı.

Soruşturma ve etkilenenler:

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor ve görüntüler delil olarak inceleniyor.

DİYARBAKIR’DA PLAZADA NARGİLE KÖZÜNÜN NEDEN OLDUĞU YANGININ KAMERA KAYDI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA...

DİYARBAKIR’DA PLAZADA NARGİLE KÖZÜNÜN NEDEN OLDUĞU YANGININ KAMERA KAYDI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Torununun isteği dolandırıcıyı kaçırttı: sahte polis yakalandı
images

Ankara’dan yola çıkan araçta bulundu: Yozgat’ta bin 848 sentetik ecza hap ele ge...
images

Kafenin girişine dalan araç anı kameraya yansıdı
images

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sıfır atık uygulaması 8 yılda ekonomiye 365 milyar lira kazandırdı

Ankara’dan yola çıkan araçta bulundu: Yozgat’ta bin 848 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kafenin girişine dalan araç anı kameraya yansıdı

Çermik'te sağlık ve müzik: Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali 5-6 eylül'de

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı