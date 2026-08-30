Plazada yere atılan nargile közü dış cepheyi tutuşturdu

Plazada başlayan yangının detayları

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 13 katlı bir plazada 23 Ağustos'ta çıkan yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'nda kayıt altına alınan görüntüler, yangının dış cephe üzerinden çatıya kadar yayıldığını gösteriyor.

Görüntülerde neler var:

Kayıtlarda, binanın 3'üncü katından bir kişinin nargile közü attığı, yere düşen köz parçalarının çevrede bulunan kartonları tutuşturduğu görülüyor. Alevler kısa sürede dış cepheyi sarıp çatıya kadar ilerledi; yangın ilk belirlemelere göre dış cephedeki yanıcı malzemelerin etkisiyle hızla yayıldı.

Soruşturma ve etkilenenler:

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor ve görüntüler delil olarak inceleniyor.

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