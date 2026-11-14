Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Pluxee ve Petrol Ofisi arasında yeni iş birliği

Pluxee, Petrol Ofisi Grubu ile bir araya gelerek kullanıcılarına market alışverişinde de kullanım imkânı sundu. Pluxee yemek kartı sahipleri, Petrol Ofisi’nin belirlenen istasyonlarındaki marketlerde yemek bakiyelerini kullanarak alışveriş yapabilecek. Anlaşma, 15 ildeki 119 istasyonu kapsıyor ve kullanıcıların günlük yaşam ile yolculuklarında ödeme esnekliğini artırmayı hedefliyor.

Kapsam ve kullanıcı deneyimi:

Pluxee, sunduğu çözümleri yemekten ulaşıma, kurumsal takdir ve ödüllendirmeye kadar genişleterek kullanıcılarına seçim özgürlüğü sağlamayı amaçlıyor. Bu iş birliğiyle üye iş yeri ağına yeni kullanım noktaları eklenirken, Pluxee’nin Petrol Ofisi marketlerinde kabul edilen ilk ve tek yemek kartı olması anlaşmanın değerini artırıyor. Kullanıcılar, seyahatleri sırasında uğradıkları bu marketlerde yemek bakiyeleriyle hızlı ve pratik ödeme yapabilecek.

Ersoy Bayraktar, Pluxee Türkiye Üye Genel Müdür Yardımcısı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Pluxee olarak kullanıcılarımızın günlük hayatlarında daha fazla noktada, daha kolay ve özgürce ödeme yapabilmesini önemsiyoruz. Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, kullanıcılarımızın günlük rutinlerinde ve yolculuklarında sıkça uğradıkları istasyon marketlerini beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Pluxee Yemek kullanım ağına dahil ediyoruz. 15 ildeki 119 Petrol Ofisi marketinin ağımıza katılmasıyla kullanıcılarımıza yeni bir kullanım alanı sunarken üye iş yeri ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Pluxee’nin Petrol Ofisi marketlerinde kabul edilen ilk ve tek yemek kartı olması, bu iş birliğini bizim için ayrıca değerli kılıyor."

Petrol Ofisi'nin stratejisi ve beklentiler:

Petrol Ofisi, istasyonlarını yalnızca yakıt ikmali yapılan noktalar olmaktan çıkarıp misafirlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yaşam alanları olarak konumlandırıyor. Şirket, market ve gıda hizmetlerini geliştirmeye devam ederken, güçlü iş birlikleriyle müşteri deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Murat Zengin, Petrol Ofisi Grubu CMO'su, iş birliğini şöyle özetledi: "Türkiye’nin lider akaryakıt markası Petrol Ofisi olarak ülke genelindeki 2 bin 500’den fazla istasyonumuzda yalnızca yakıt ikmal etmiyoruz, istasyonlarımızı misafirlerimizin günlük hayatlarında ve yolculuklarında farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yaşam alanları olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda market ve gıda alanındaki hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor, güçlü iş birlikleriyle müşteri deneyimini daha da zenginleştiriyoruz. Pluxee ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği de bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Misafirlerimizin iş birliğimizin kapsamındaki marketlerde Pluxee yemek kartı kullanacak olması beslenme ihtiyaçlarını karşılarken daha fazla esneklik ve ödeme kolaylığı anlamına geliyor. Bu uygulamanın, günlük yaşamı kolaylaştıran ve istasyonlarımızdaki perakende deneyimine değer katan önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Birkaç noktada değil, sektörde eşi benzeri olmayan bir yaygınlıkla 119 noktada projeye başlamaktan mutluluk duyuyoruz."

İş birliği, Pluxee kullanıcılarına daha geniş bir ödeme altyapısı sunarken, Petrol Ofisi için de perakende hizmetlerini güçlendirip müşteri bağlılığını artırma fırsatı sağlıyor. Projenin yaygınlaşması ve kullanım verileri, iki şirketin ilerleyen dönemdeki hizmet iyileştirmelerinde belirleyici olacak.

PLUXEE, PETROL OFİSİ GRUBU İLE YENİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI. İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA PLUXEE YEMEK KARTI KULLANICILARI, PETROL OFİSİ’NİN BELİRLİ İSTASYONLARINDAKİ MARKETLERDE BESLENME İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN ALIŞVERİŞLERİNİ YEMEK KARTI BAKİYELERİYLE YAPABİLECEK.