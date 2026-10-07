Podyumda görünürlük sağlayan defile: serebral palsili bireyler özel kıyafetlerle sahnedeydi

İstanbul Bostancı'da farkındalık etkinliği

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü kapsamında Erişilebilir Doğa Derneği tarafından Bostancı'da bir otelde düzenlenen etkinlikte serebral palsili bireyler ve aileleri bir araya geldi. Programda yer alan kıyafet defilesinde katılımcılar özel tasarım kıyafetlerle podyuma çıkarak izleyicilerden alkış aldı ve gündelik yaşamda karşılaşılan zorluklar görünür kılındı.

defile ve amaç:

Organizasyonun amacı, serebral palsili bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek ve toplumda farkındalık oluşturmak olarak açıklandı. Defile, özellikle ailelerin çocuklarını giydirme sürecinde yaşadığı güçlükleri merkeze alarak tasarlanmış kıyafetlerin tanıtılmasına odaklandı. Etkinlik boyunca erişilebilir ve kullanımı kolay tasarımların önemi vurgulandı.

tasarım süreci ve ailelerin sesi:

Mavi Tuna, defilede görev alan tasarımcı ve engelli birey annesi olarak tasarım sürecini anlattı: “Aslında tekstille hiç alakam yok ama 8 sene önce öyle bir giriş yaptım. Annelere, çocuklara doğal kumaşlarla neler yapabiliriz, kendi tasarımım olsun, Türkiye’den olan kumaşlarımız olsun istedim. Aynı zamanda engelli kızım var. Onun giyimini ben mecbur ilgilenmem lazım. Onun için hani nasıl kolaylık olur, biraz da kendi atölyemde ona tasarlamaya çalışıyorum. Böyle bir yola çıktık. Evlatlarımıza bir gelecek, belki onlara bir iş olanağı olur mu diye düşündük” dedi.

Erişilebilir Doğa Derneği Başkanı Esin Tutkun da etkinliğin amacını şöyle özetledi: “Kendi çocuklarımızın hayatlarında rol alabilecekleri örnekler olsun istedik. Onların rahat giyebilecekleri hem de şık olabilecekleri. Bugün Dünya, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. İstedik ki bu çocuklar bu farkındalıklarında olsunlar ve başkalarına örnek olsunlar. Bu bir defile değil aslında. Bu sadece onları mutlu edebileceğimiz, sahnede yer alabilecekleri bir organizasyon gerçekleştirmek. Benim hayalimi gerçekleştirdiği için arkadaşıma çok teşekkür ederiz. Umarım bu çocuklar bununla beraber hayatın içinde olurlar ve her şeyi daha farklı yaşarlar”

Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi ve ailelerin yaşadığı somut sorunları kamuoyuna taşımayı hedefledi. Katılımcılar, benzer tasarımların yaygınlaşması halinde hem günlük yaşamın kolaylaşacağını hem de bu bireyler için yeni istihdam ve sosyal fırsatların ortaya çıkabileceğini belirtti.

İSTANBUL (İHA) - 6 EKİM DÜNYA SEREBRAL PALSİ GÜNÜ KAPSAMINDA İSTANBUL BOSTANCI’DA BİR OTELDE DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE, SEREBRAL PALSİLİ BİREYLER ÖZEL KIYAFETLERLE PODYUMA ÇIKTI. ETKİNLİKTE, SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKİLİRKEN, AİLELERİN ÖZELLİKLE GİYDİRME SÜRECİNDE YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN GÖRÜNÜR KILINMASI AMAÇLANDI.