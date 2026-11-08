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Polateli'de çiftçilere traktör güvenliği uygulamalı bilgilendirme

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi, Polateli'de traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği eğitimi verip broşür dağıttı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Polateli'de çiftçilere traktör güvenliği uygulamalı bilgilendirme

Polateli'de denetim ve bilgilendirme faaliyeti

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timince, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesine yönelik Polateli ilçesinde denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sürücülere verilen bilgilendirme:

Faaliyet kapsamında traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Denetimler sırasında sürücülere, araç güvenliği, işaretlemeler ve yola çıkmadan önce alınması gereken önlemler anlatıldı.

Etkinliğin amacı:

Yapılan açıklamada, denetim ve bilgilendirme faaliyetinin trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

KİLİS&#039;TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ

KİLİS'TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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