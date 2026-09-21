Polatlı yolunda dorsesi devrilen tırın şeftalileri yola saçıldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada, meyve taşıyan bir tırın dorsesi yan yatınca yüklü olan şeftaliler çevre yola saçıldı. Olay, Polatlı-Haymana Yolu üzerinde gerçekleşti; kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza ve yoldaki durum:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, tır kontrolden çıktı ve dorsesi yan yatarak yükün yola dökülmesine neden oldu. Yan yatan dorsedeki şeftaliler kısa sürede yol yüzeyine yayılarak, ilçe yolunun büyük bölümünün meyve ile kaplanmasına yol açtı.

Temizlik ve trafik düzenlemesi:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle trafiği bir süre kontrollü olarak yönlendirdi. Yol temizlenip şeftaliler kaldırıldıktan sonra trafik akışı tekrar başlatıldı. Yetkililer çalışmaların ardından ulaşımın normale döndüğünü bildirdi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı; olayda yaralanma bildirilmediği ve hasarın maddi boyutta olduğu belirtildi.

POLATLI İLÇESİNDE MEYVE TAŞIYAN TIRIN DORSESİ YAN YATINCA TAŞIDIĞI ŞEFTALİLER YOLA SAÇILDI.