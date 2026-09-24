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Polatlı'da anlık dalgınlık otomilden hırsızlığa yol açtı

Polatlı Fevzi Çakmak Caddesi'nde camı açık bırakılan otomilden iki kişi eşyaları çaldı; hırsızlık anı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Polatlı'da anlık dalgınlık otomilden hırsızlığa yol açtı

olayın kısa özeti:

Ankara'nın Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, camı açık bırakılan bir otomilden eşyaların çalındığı bildirildi. İddiaya göre olay sırasında cadde üzerinde yürüyen iki kişi, durumu görüp araca yöneldi ve kısa sürede bazı eşyaları alarak olay yerinden uzaklaştı.

görüntülerde neler görülüyor:

Hırsızlık anı, yakındaki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda iki kişinin araca yöneldiği, içerden aldıkları eşyalarla birlikte hızla uzaklaştıkları açık biçimde izlenebiliyor. Görüntüler olayın gelişimini belgeleyerek soruşturma ve şüphelilerin tespit edilmesi açısından önem taşıyor.

araç sahipleri için hatırlatma ve alınabilecek basit önlemler:

Bu tür olaylar, kısa anlık dikkatsizliklerin sonuçlarını gösteriyor. Araçta değerli eşyaların görünür yerde bırakılmaması ve mümkünse camların kapatılması, benzer hırsızlıkların önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Güvenlik kamerası kayıtları da olay sonrası takibat için önemli bir delil niteliğinde olabilir.

Olayla ilgili olarak yetkili birimlerce soruşturma başlatıldığı bilgisi bulunuyor; kamera kayıtlarının incelenmesiyle şüphelilerin kimlik ve izlerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Polatlı’da otomobil hırsızlığı kamerada: 2 kişi böyle kaçtı

Polatlı’da otomobil hırsızlığı kamerada: 2 kişi böyle kaçtı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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