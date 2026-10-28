Polatlı'da Gülveren Caddesi'nde kamyon ve otomobil çarpıştı: üç kişi yaralandı

Kaza detayları:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gülveren Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde saatler belirlenmemiş bir anda bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun ön kısmında sıkıştı ve araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Kazanın oluş nedeni yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın kesin nedeni, yoldaki incelemeler ve tarafların ifadelerine göre belirlenecek.

ANKARA’NIN POLATLI İLÇESİNDE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.